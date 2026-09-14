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Teamnetwork Albatro fuori dalla European Cup, Holon passa 29-23 ad Agrigento

di Giulio Perotti ·
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Il giocatore dell'Albatro Kucsera

La Teamnetwork Albatro lascia la European Cup. Ad Agrigento gli israeliani dell’Holon Yuvalim fanno bottino pieno vincendo anche gara 2 sul campo del PalaEgoGreen di Agrigento.

La gara di ritorno finisce con il punteggio di 29 a 23 in favore degli ospiti. Copione diverso rispetto alla partita di ieri. I siracusani giocano sicuramente meglio il primo tempo.

Il primo parziale se lo aggiudica l’Holon, ma i siracusani hanno molto da recriminare. Gli ospiti segnano i primi quattro gol su altrettanti tiri dai sette metri e la prima rete su azione arriva soltanto dopo 11 minuti.

I siracusani giocano decisamente meglio di ieri. L’impatto sulla partita è quello che voleva Mateo Garralda. La difesa è più aggressiva e poco spazio trovano i due terzini. In porta Salah Riahi si esalta chiudendo almeno una decina di volte i tentativi degli avversari. Al riposo va in vantaggio l’Holon, ma la Teamnetwork Albatro mostra di potersela giocare alla pari.

Nella ripresa gli uomini di Falach aumentano il ritmo e tornano ad affidarsi alle incursioni dei terzini. I siracusani, perso per infortunio Vinci alla fine del primo tempo per un leggero infortunio e Guggino nella ripresa espulso per un fallo contestato dalla panchina, cedono alla distanza.

Una due giorni comunque importante in vista dell’inizio del campionato

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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