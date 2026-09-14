Teamnetwork Albatro fuori dalla European Cup, Holon passa 29-23 ad Agrigento

La Teamnetwork Albatro lascia la European Cup. Ad Agrigento gli israeliani dell’Holon Yuvalim fanno bottino pieno vincendo anche gara 2 sul campo del PalaEgoGreen di Agrigento.
La gara di ritorno finisce con il punteggio di 29 a 23 in favore degli ospiti. Copione diverso rispetto alla partita di ieri. I siracusani giocano sicuramente meglio il primo tempo.
Il primo parziale se lo aggiudica l’Holon, ma i siracusani hanno molto da recriminare. Gli ospiti segnano i primi quattro gol su altrettanti tiri dai sette metri e la prima rete su azione arriva soltanto dopo 11 minuti.
I siracusani giocano decisamente meglio di ieri. L’impatto sulla partita è quello che voleva Mateo Garralda. La difesa è più aggressiva e poco spazio trovano i due terzini. In porta Salah Riahi si esalta chiudendo almeno una decina di volte i tentativi degli avversari. Al riposo va in vantaggio l’Holon, ma la Teamnetwork Albatro mostra di potersela giocare alla pari.
Nella ripresa gli uomini di Falach aumentano il ritmo e tornano ad affidarsi alle incursioni dei terzini. I siracusani, perso per infortunio Vinci alla fine del primo tempo per un leggero infortunio e Guggino nella ripresa espulso per un fallo contestato dalla panchina, cedono alla distanza.
Una due giorni comunque importante in vista dell’inizio del campionato