Teamnetwork Albatro Nexgen ko a Putignano 41-35, Rotunno ne fa 17

Sconfitta a Putignano per la Teamnetwork Albatro Nexgen. I siracusani cedono ai padroni di casa per 41 a 35 al termine di una partita giocata sempre all’inseguimento.
All’inizio, come richiesto dalla società siracusana, minuto di silenzio per ricordare Raffaele Garipoli, primo storico presidente dell’Albatro scomparso in settimana.
Il primo tempo vede i padroni di casa prendere il largo dopo quindici minuti. I ragazzi di Maione, confortati dalla buona vena del portiere Ignazi, trovano larghi spazi nella difesa siracusana.
Vantaggio che diventa sempre più consistente fino a raggiungere il +8.Nella ripresa il copione non cambia e i rossoblu continuano ad allungare grazie anche alla devastante media realizzativa di Rotunno che, sul tabellino finale, marcherà ben 17 reti.