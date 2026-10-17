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Sport SERIE A SILVER

Teamnetwork Albatro Nexgen, quinta d’andata in casa domani alle 16 contro i salernitani

di Oriana Gionfriddo ·
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Quinta di andata, domani, con fischio di inizio alle ore 16, per la Teamnetwork Albatro Nexgen impegnata nel campionato di Serie A Silver di pallamano.

I ragazzi di Lorenzo Martelli tornano a giocare davanti ai propri tifosi dopo la vittoria di sette giorni fa nel derby contro il CUS Palermo. Reduci da una vittoria casalinga anche i salernitani.
“L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla squadra, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali importanti. – sottolinea Lorenzo Martelli – Affronteremo un avversario che conosciamo bene, già incontrato in passato anche nei playoff promozione. Sappiamo che ci attende una partita dura, intensa e combattuta, nella quale serviranno concentrazione, determinazione e personalità.Vogliamo proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane, consolidando i progressi fatti e continuando a crescere, sia individualmente che come collettivo. – conclude il tecnico dei blu arancio – Ogni partita rappresenta un’opportunità per compiere un ulteriore passo avanti nel nostro percorso”
Diretta streaming a partire dalle 15.50 sulla piattaforma PallamanoTV.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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