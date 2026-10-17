Teamnetwork Albatro Nexgen, quinta d’andata in casa domani alle 16 contro i salernitani

Sport · SERIE A SILVER

Quinta di andata, domani, con fischio di inizio alle ore 16, per la Teamnetwork Albatro Nexgen impegnata nel campionato di Serie A Silver di pallamano.

I ragazzi di Lorenzo Martelli tornano a giocare davanti ai propri tifosi dopo la vittoria di sette giorni fa nel derby contro il CUS Palermo. Reduci da una vittoria casalinga anche i salernitani.

“L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla squadra, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali importanti. – sottolinea Lorenzo Martelli – Affronteremo un avversario che conosciamo bene, già incontrato in passato anche nei playoff promozione. Sappiamo che ci attende una partita dura, intensa e combattuta, nella quale serviranno concentrazione, determinazione e personalità.Vogliamo proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane, consolidando i progressi fatti e continuando a crescere, sia individualmente che come collettivo. – conclude il tecnico dei blu arancio – Ogni partita rappresenta un’opportunità per compiere un ulteriore passo avanti nel nostro percorso”

Diretta streaming a partire dalle 15.50 sulla piattaforma PallamanoTV.