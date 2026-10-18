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Teamnetwork Albatro Nexgen rimonta il Lanzara: 29-27 e terza vittoria consecutiva

di Oriana Gionfriddo ·
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Albatro

Terzo successo di fila per la Teamnetwork Albatro Nexgen che batte il Lanzara con il risultato di 29 a 27. Partita sempre all’inseguimento per i ragazzi di Lorenzo Martelli che stentano a restare in scia degli ospiti.

Primo tempo iniziato male per i padroni di casa che non riescono a segnare frenati dall’attenta difesa avversaria e dalle parate del portiere argentino Chiappe.

I salernitani si affidano all’esperienza di Antonio Milano e al ritmo di Olguin, i siciliani reggono sul terzetto Sortino, Giuffrida, Pavani.

Il Lanzara va sul +6, i siracusani solo in quel momento riprendono forza approfittando anche del calo fisico degli ospiti.

L’inizio della ripresa ripropone il cliché del finale di primo tempo. Siracusani che stentano e Lanzara che continua ad allungare tornando sul +4.

Albatro che sembra soffrire ancora la maggiore esperienza degli avversari. Errori e ingenuità che complicano il pomeriggio dei siracusani. Poi il netto parziale in favore di Sortino e compagni che chiudono la rincorsa sostenuti dai tifosi e dall’evidente calo fisico dei salernitani che pagano la panchina corta.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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