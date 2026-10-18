Teamnetwork Albatro Nexgen rimonta il Lanzara: 29-27 e terza vittoria consecutiva

Sport · PALLAMANO SIRACUSA

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Terzo successo di fila per la Teamnetwork Albatro Nexgen che batte il Lanzara con il risultato di 29 a 27. Partita sempre all’inseguimento per i ragazzi di Lorenzo Martelli che stentano a restare in scia degli ospiti.

Primo tempo iniziato male per i padroni di casa che non riescono a segnare frenati dall’attenta difesa avversaria e dalle parate del portiere argentino Chiappe.

I salernitani si affidano all’esperienza di Antonio Milano e al ritmo di Olguin, i siciliani reggono sul terzetto Sortino, Giuffrida, Pavani.

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Il Lanzara va sul +6, i siracusani solo in quel momento riprendono forza approfittando anche del calo fisico degli ospiti.

L’inizio della ripresa ripropone il cliché del finale di primo tempo. Siracusani che stentano e Lanzara che continua ad allungare tornando sul +4.

Albatro che sembra soffrire ancora la maggiore esperienza degli avversari. Errori e ingenuità che complicano il pomeriggio dei siracusani. Poi il netto parziale in favore di Sortino e compagni che chiudono la rincorsa sostenuti dai tifosi e dall’evidente calo fisico dei salernitani che pagano la panchina corta.