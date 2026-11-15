Teamnetwork Albatro passa a Fasano 38-34 e stacca i pugliesi in classifica

Sport · PALLAMANO

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Colpo grosso della Teamnetwork Albatro che espugna Fasano al termine di una bella partita. In Puglia finisce 38 a 34 in favore dei siracusani che dopo aver battuto Cassano regolano un’altra delle grandi della Serie A Gold. Prima dell’inizio minuto di silenzio in ricordo di Raffaele Garipoli, storico primo presidente dell’Albatro scomparso in settimana.

Partita vinta nella ripresa grazie alla maggiore lucidità mostrata nel momento più difficile. Parziale negativo di 0 a 4 dopo 6 minuti dall’inizio del secondo tempo. Quindi la reazione che riporta gli uomini di Mateo Garralda a pareggiare in due minuti.

Il primo break arriva al 13’ con il +2 messo a segno da Guggino. La difesa chiude gli spazi e in avanti Angiolini detta i ritmi e segna.

I siracusani allungano fino al +6 approfittando di un leggero calo dei padroni di casa reduci dal recupero infrasettimanale contro Cassano.Difese attente, attacchi meno nel primo tempo, invece. Squadre che si ribattono colpo su colpo viaggiando sul pareggio. L’unico mini allungo al ventesimo con capitan Vinci che porta i siracusani sul provvisorio +2. Vantaggio che dura poco per il ritorno dei pugliesi.Marrocchi e compagni tornano in vantaggio a pochi secondi dalla sirena, ma l’ex Angiolini rimette le cose a posto con un sottomano scagliato a 1 secondo dal riposo.Vittoria importante che consente alla Teamnetwork Albatro di staccare in classifica proprio la squadra di Fovio.