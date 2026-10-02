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Teamnetwork Albatro Siracusa ospita Conversano: Garralda chiede concentrazione dopo due ko

di Oriana Gionfriddo ·
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Teamnetwork Albatro Siracusa

Quinta giornata domani per la Serie A Gold. La Teamnetwork Albatro Siracusa ospita il Conversano per una delle classiche degli ultimi anni.

I siracusani arrivano dopo due sconfitte consecutive contro Pressano e Sassari. Battute d’arresto maturate per qualche errore di troppo e non decisamente per inferiorità tecnica in campo.
I pugliesi, che devono ancora recuperare la partita contro Cassano, hanno conquistato i primi due punti sabato scorso, battendo il Cologne.
“Dopo due sconfitte, la partita di domani è molto importante per noi – commenta il tecnico dei siracusani Mateo Garralda – Conversano è una squadra che gioca forte in difesa. Uno dei difensori è molto attento negli anticipi.Riescono a organizzare la fase difensiva restando aggressivi passando da un sei zero a un cinque uno, fino a un tre tre in maniera rapida e con grande mobilità.In attacco è una squadra molto pesante con un terzino molto fisico e potente dai nove metri. I due centrali riescono a girare bene la palla per creare spazi ai terzini.Sarà una partita da giocare con grande concentrazione – conclude Garralda – ma da vincere necessariamente”.
Fischio di inizio alle 16.30 e diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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