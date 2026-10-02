Teamnetwork Albatro Siracusa ospita Conversano: Garralda chiede concentrazione dopo due ko

Sport · SERIE A GOLD

Quinta giornata domani per la Serie A Gold. La Teamnetwork Albatro Siracusa ospita il Conversano per una delle classiche degli ultimi anni.

I siracusani arrivano dopo due sconfitte consecutive contro Pressano e Sassari. Battute d’arresto maturate per qualche errore di troppo e non decisamente per inferiorità tecnica in campo.

I pugliesi, che devono ancora recuperare la partita contro Cassano, hanno conquistato i primi due punti sabato scorso, battendo il Cologne.

“Dopo due sconfitte, la partita di domani è molto importante per noi – commenta il tecnico dei siracusani Mateo Garralda – Conversano è una squadra che gioca forte in difesa. Uno dei difensori è molto attento negli anticipi.Riescono a organizzare la fase difensiva restando aggressivi passando da un sei zero a un cinque uno, fino a un tre tre in maniera rapida e con grande mobilità.In attacco è una squadra molto pesante con un terzino molto fisico e potente dai nove metri. I due centrali riescono a girare bene la palla per creare spazi ai terzini.Sarà una partita da giocare con grande concentrazione – conclude Garralda – ma da vincere necessariamente”.

Fischio di inizio alle 16.30 e diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.