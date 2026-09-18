Teamnetwork Albatro Siracusa senza Vinci e Boggia debutta a Chiaravalle

Sport · SERIE A GOLD

Inizia domani, con una settimana di ritardo per il concomitante impegno di European Cup di sette giorni fa, il nuovo campionato di Serie A Gold della Teamnetwork Albatro Siracusa. L’esordio – fischio di inizio alle 16 – in trasferta sul campo del Chiaravalle per il terzo anno consecutivo nella massima serie.

Tra i siracusani, reduci dal doppio match contro gli israeliani dell’Holon, non ci saranno Gianluca Vinci, che resta ai box per recuperare dal leggero infortunio rimediato domenica sera ad Agrigento, e Leonardo Boggia ancora in convalescenza dopo l’intervento dalla mano destra.

Coach Mateo Garralda effettuerà la rifinitura nel pomeriggio prima della partenza verso Ancona. “Non siamo ancora al meglio – commenta il tecnico spagnolo – La preparazione è stata sufficientemente lunga, ma abbiamo avuto una serie di problemi fisici che non hanno permesso alla squadra di allenarsi al completo. Iniziamo un campionato che considero molto equilibrato – continua Garralda – Come lo scorso anno non sarà possibile rilassarsi in nessuna partita perché si pensa di vincere facile.

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Domani andiamo a Chiaravalle per affrontare una squadra che ha perso all’esordio, ma ha giocato bene – conclude il tecnico biancoblu – Contro Cologne i marchigiani hanno mantenuto l’equilibrio per almeno quaranta minuti; quello che è mancato in attacco lo hanno risolto con una buona difesa. La linea difensiva gioca bene tatticamente e in attacco riescono a perdere pochi palloni. Sarà un match difficile”.

Anche per quest’anno diretta live del match sulla piattaforma PallamanoTV.