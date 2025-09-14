Teamnetwork Albatro vince a Cologne

Il gol vittoria arriva dalle mani di Rihai, il portiere bianco blu che bloccato il pallone realizza con un coast to coast a 30 secondi dalla sirena finale.

Teamnetwork Albatro che mette in carniere altri 2 punti contro un Cologne mai domo. I franciacortini, matricola della A Gold, dopo aver fermato il Pressano sul pari alla prima, provano a far male ai siracusani.

Partita equilibrata sin dall’inizio, poi il break che consente al sette di Garralda – nella ripresa – di portarsi sul +5 (16-21).

Partita che sembra indirizzata verso Siracusa, ma arriva la reazione dei ragazzi di Campana che risalgono fino al sorpasso (25-24) segnato al 18’.

Da quel momento è una partita a scacchi con i locali che vanno anche sul +2. I siracusani si aggrappano all’esperienza e riescono a riequilibrare le sorti del match.

A 32” dalla fine il colpo da biliardo di Rihai che scaccia la paura e fa 31 a 30.