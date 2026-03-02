Teamnetwork Albatro vince la Coppa Italia, Laudani: “Siracusa torna sul tetto d’Italia”

“Siracusa ritorna sul tetto d’Italia. Direi che non si è mai allontanata dall’elite di questo magnifico sport che ha dato le più grandi soddisfazioni alla nostra città e ha arricchito ancora di più la tradizione sportiva della intera Sicilia. Ma oggi è Coppa Italia!”. Così Vito Laudani, dopo la vittoria di Teamnetwork Albatro che porta Siracusa sul podio più alto della pallamano italiana

“Tanti sono i grandi protagonisti di questo sogno sportivo che è il progetto Albatro Siracusa Teamnetwork, a cominciare dal condottiero, Gabriele Di Stefano, che da General Manager con tenacia e perseveranza ha tessuto e gestito la trama di questo ambizioso progetto; dal tecnico Mateo Garralda, vera icona della pallamano mondiale, che con pazienza, determinazione e competenza si è messo al servizio della società e di questi meravigliosi atleti che hanno trasferito sul campo impegno, qualità e cuore da veri campioni da grandi attori di questo meraviglioso successo; dal tecnico Lorenzo Martelli, che da assistant coach e responsabile della preparazione dei portieri, mette quotidianamente a disposizione tutta la sua competenza e il maniacale lavoro di analisi, strumento, quest’ultimo fondamentale per raggiungere gli obiettivi più ambizioni.

Protagonista ovviamente tutto lo staff dirigenziale con Fabio Reale, Marco Bellavia, Andrea Cuzzupè, Angelo Mincella.

Fondamentale il lavoro dello staff medico con il Dr. Salvo Costa e il terapista Ivano Denaro, come quello del nostro addetto stampa Prospero Dente.

La nostra società non sarà mai riconoscente a sufficienza verso il gruppo Teamnetwork, Main Sponsor e partner in quello che è fondamentalmente un progetto di comunità, generatore dei valori più profondi che lo strumento sportivo, come pochi altri, può trasmettere. Non possiamo dimenticare anche il supporto delle altre aziende che ci sostengono, il generoso e a tratti commovente sostegno del movimento giovanile con i suoi tecnici, dirigenti, dagli amici che ci sostengono come hanno fatto al Play Hall di Riccione.

Ma il successo è anche figlio del lavoro di chi ha fatto la storia della nostra associazione con passione competenza e generosità come il tecnico e amico Peppe Vinci e in generale di tutti quelli che hanno contribuito nei vari ruoli, alla crescita della nostra associazione: la Coppa Italia è anche per tutti loro.

Oggi raggiugiamo un grande traguardo, fortemente voluto e meritato, ma non ci fermiamo qui, abbiamo ancora tanto lavoro da fare e tanti momenti da vivere e da festeggiare. Oggi è il giorno dell’orgoglio Teamnetwork Albatro, della Siracura che vince, della Sicilia sportiva che si impone”.