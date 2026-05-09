Teatro Greco di Siracusa, ovazione al debutto per l’Alcesti diretta da Filippo Dini

Alcesti di Euripide per la regia di Filippo Dini ha inaugurato la 61° Stagione di rappresentazioni classiche tra gli applausi del pubblico che ha gremito la cavea del Teatro Greco di Siracusa.

Prima dell’inizio dello spettacolo, Francesco Italia, presidente dell’INDA, Marina Valensise, consigliere delegato e Daniele Pitteri, sovrintendente dell’INDA, hanno annunciato al pubblico il programma della 61° Stagione di rappresentazioni classiche. Dal 7 maggio al 27 giugno 2027 l’INDA metterà in scena Le Troiane di Euripide per la regia di Theodoros Terzopoulos nella traduzione di Alessandro D’Avenia, Filottete di Sofocle per la regia di Luca Micheletti nella traduzione di Walter Lapini e Uccelli di Aristofane per la regia di Davide Livermore, ieri presente a teatro, nella traduzione di Mauro Bonazzi.

A incantare gli spettatori lo spettacolo costruito da Filippo Dini nella traduzione di Elena Fabbro, con le musiche composte da Paolo Fresu ed eseguite ieri sera dal vivo dal celebre musicista. La scena di Gregorio Zurla è una “grande villa, imponente; non accogliente, ma prevaricante. Una asettica dimora che racconta l’animo vuoto del suo proprietario: più dedito all’adorazione di sé stesso e delle cose che possiede che allo spirito”. I costumi sono di Alessio Rosati, i movimenti di Alessio Maria Romano, il disegno luci di Pasquale Mari. “Ciò che ho composto per Alcesti – sono le parole di Fresu – è l’esternazione del canto interiore che diviene coreutico. Un suono puro che si addiziona e che esplode amplificando i sentimenti”.

Alcesti è una coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto e vede Filippo Dini nel doppio ruolo di regista e attore, nei panni di Ferete; Deniz Ozdogan interpreta Alcesti, Aldo Ottobrino (Admeto), Denis Fasolo (Eracle); Alessio Del Mastro ( Apollo), Luigi Bignone (Thanatos), Sandra Toffolatti l’Ancella, Bruno Ricci il servo, Carlo Orlando il capo del coro che sarà composto da Simonetta Cartia, Gennaro Di Biase, Riccardo Gamba, Lucia Limonta, Margherita Mannino, Carolina Rapillo, Ottavia Sanfilippo, Roberto Serpi, Chiarastella Sorrentino, Dalila Toscanelli. In scena anche gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

“Penso alla tragedia di Euripide – sostiene Dini – e non posso non pensare, oggi, al percorso della donna nella storia, dall’inizio dei tempi ad oggi, alla sua evoluzione, alle sue tragiche morti quotidiane, alla sua possibilità di tornare indietro dall’orrore e poter affrontare finalmente, l’oggetto del suo infinito amore”.

Alcesti rimarrà in scena a Siracusa fino al 6 giugno per poi partire in una tournée nazionale: dal 3 al 5 luglio al Teatro Grande di Pompei; il 17 e 18 luglio al Teatro Romano per il Teatro Ostia Antica Festival e il 17 e 18 settembre al Teatro Romano di Verona per l’Estate Teatrale Veronese.

Oggi alle 19, il secondo debutto con la prima dell’Antigone diretta da Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi.