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Teatro Greco, “Ulisse. L’Ultima Odissea” torna per le scuole: dal 13 al 16 aprile 2027

di Oriana Gionfriddo ·
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Teatro Greco, “Ulisse. L’Ultima Odissea” torna per le scuole: dal 13 al 16 aprile 2027

Il viaggio di Ulisse si prepara a incontrare un nuovo pubblico, quello dei banchi di scuola. Dal 13 al 16 aprile 2027 il Teatro Greco di Siracusa ospiterà quattro serate dedicate agli studenti con lo spettacolo “Ulisse. L’Ultima Odissea”. La regia è di Giuliano Peparini e il libretto di Francesco Morosi.

La produzione rilegge il poema di Omero in chiave contemporanea. Lo spettacolo è pensato per parlare ai giovani e per inserire il teatro classico nei percorsi di studio delle classi.

Per le scuole è l’occasione di vivere l’Odissea non solo sui libri, ma dal vivo e nella cornice della cavea greca. Lì il mito di Ulisse, con il suo viaggio, la nostalgia di casa e la sete di conoscenza, può tornare a parlare alle nuove generazioni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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