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Attualità PRIOLO GARGALLO

Teenage Dream domani alla Fiera dell’Angelo di Priolo Gargallo, ingresso libero

di Oriana Gionfriddo ·
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TEENAGE DREAM

TEENAGE DREAM, il grande show dedicato a bimbi e ragazzi fara’ tappa

domani, domenica 4 ottobre, a Priolo Gargallo.

Appuntamento alle 21, in largo dell’Autonomia Comunale, all’interno

della Fiera dell’Angelo.

Uno spettacolo iconico che sta registrando un grande successo in tutta

Italia, con date sold-out nei palazzetti.

“Invitiamo tutti i ragazzi a Priolo – affermano il sindaco Pippo Gianni e

l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – per cantare e ballare

con la musica e l’energia travolgente di “THE SHOW MUST GLOW ON””.

Ingresso gratuito.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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