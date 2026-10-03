Teenage Dream domani alla Fiera dell’Angelo di Priolo Gargallo, ingresso libero

TEENAGE DREAM, il grande show dedicato a bimbi e ragazzi fara’ tappa
domani, domenica 4 ottobre, a Priolo Gargallo.
Appuntamento alle 21, in largo dell’Autonomia Comunale, all’interno
della Fiera dell’Angelo.
Uno spettacolo iconico che sta registrando un grande successo in tutta
Italia, con date sold-out nei palazzetti.
“Invitiamo tutti i ragazzi a Priolo – affermano il sindaco Pippo Gianni e
l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – per cantare e ballare
con la musica e l’energia travolgente di “THE SHOW MUST GLOW ON””.
Ingresso gratuito.