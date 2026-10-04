Teenage Dream porta la nostalgia pop a Priolo: alle 21 in largo dell’Autonomia Comunale

Priolo ospiterà stasera uno spettacolo dedicato ai più giovani, per cantare e ballare con la musica e l’energia travolgente di “Teenage Dream – The show must glow on”. Un format costruito intorno alla nostalgia pop e alle hit generazionali.
Appuntamento fissato per questa sera, domenica 4 ottobre alle 21, a largo dell’Autonomia Comunale, con un party ricco di glitter, paillettes e lustrini.
Uno spettacolo iconico che sta registrando un grande successo in tutta Italia, con date sold-out nei palazzetti. Ingresso gratuito.