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Teenage Dream porta la nostalgia pop a Priolo: alle 21 in largo dell’Autonomia Comunale

di Giulio Perotti ·
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Locandina Teenage Dream

Priolo ospiterà stasera uno spettacolo dedicato ai più giovani, per cantare e ballare con la musica e l’energia travolgente di “Teenage Dream – The show must glow on”. Un format costruito intorno alla nostalgia pop e alle hit generazionali.

Appuntamento fissato per questa sera, domenica 4 ottobre alle 21, a largo dell’Autonomia Comunale, con un party ricco di glitter, paillettes e lustrini.

Uno spettacolo iconico che sta registrando un grande successo in tutta Italia, con date sold-out nei palazzetti. Ingresso gratuito.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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