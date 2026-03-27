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San Demetrio

Temporanea chiusura notturna di un tratto della Siracusa-Catania: esercitazione in galleria

La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, lungo la SS114 Dir

La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, lungo la SS114 Dir

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Dalle 21:30 di lunedì 30 marzo alle 6 del giorno successivo, Anas effettuerà un’esercitazione all’interno della galleria San Demetrio, ubicata lungo l’autostrada “Catania-Siracusa”.

Durante lo svolgimento della simulazione l’autostrada rimarrà chiusa al transito dei veicoli, in entrambe le direzioni, fra i km 4,760 e 7,700. La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, lungo la SS114 Dir.

Durante queste ore il percorso alternativo verrà segnalato in loco e sarà garantito dalla SS 114 “Orientale Sicula” e dalla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”.

Si tratta di un’esercitazione periodica su scala reale ai sensi del DLgs 264/06 che simulerà un incendio all’interno della galleria e consentirà di verificare sul campo il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici installati. Verranno testati, inoltre, i piani di gestione delle emergenze attraverso il monitoraggio dei tempi di intervento dei mezzi di soccorso.


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