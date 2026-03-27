Temporanea chiusura notturna di un tratto della Siracusa-Catania: esercitazione in galleria

Dalle 21:30 di lunedì 30 marzo alle 6 del giorno successivo, Anas effettuerà un’esercitazione all’interno della galleria San Demetrio, ubicata lungo l’autostrada “Catania-Siracusa”.

Durante lo svolgimento della simulazione l’autostrada rimarrà chiusa al transito dei veicoli, in entrambe le direzioni, fra i km 4,760 e 7,700. La chiusura riguarderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, lungo la SS114 Dir.

Durante queste ore il percorso alternativo verrà segnalato in loco e sarà garantito dalla SS 114 “Orientale Sicula” e dalla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”.

Si tratta di un’esercitazione periodica su scala reale ai sensi del DLgs 264/06 che simulerà un incendio all’interno della galleria e consentirà di verificare sul campo il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici installati. Verranno testati, inoltre, i piani di gestione delle emergenze attraverso il monitoraggio dei tempi di intervento dei mezzi di soccorso.