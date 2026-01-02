Tenacia e Gps, così è stata ritrovata la bici elettrica di Giuseppe

Tenacia dei Carabinieri e Gps: così a Giuseppe è tornato il sorriso. Nel mese di novembre, a Noto, è stata rubata una bicicletta elettrica a Giuseppe, un ragazzo “speciale” residente ad Avola, mentre stava assistendo a una partita di calcio. Un gesto che aveva profondamente scosso il giovane, tanto da spingerlo, dopo il furto, a chiudersi in casa e rifiutare persino di uscire.

La bicicletta, però, era dotata di un sistema GPS particolare, attivabile solo tramite un’applicazione Android in prossimità del mezzo. Grazie a questa tecnologia e alla determinazione dei Carabinieri, la vicenda ha avuto un lieto fine.

I genitori di Giuseppe, venuti a conoscenza di un primo segnale che localizzava la bici nella zona di Cassibile, hanno contattato un militare dell’Arma, dando immediatamente avvio alle ricerche. Nonostante i primi tentativi non abbiano portato a risultati concreti, nessuno si è arreso.

Dopo circa una settimana, un nuovo segnale GPS ha indicato un’altra posizione. Durante una pattuglia serale, due Carabinieri hanno deciso di approfondire la segnalazione. Utilizzando un’app scanner, sono riusciti a restringere il raggio di ricerca fino a circa dieci metri, individuando un capannone privato. All’interno, la sorpresa: la bicicletta elettrica era stata occultata lì.

La soddisfazione per il ritrovamento è stata grande, ma il momento più emozionante è arrivato con la restituzione a Giuseppe. Il ragazzo, visibilmente commosso, non ha smesso di abbracciare i Carabinieri, ritrovando non solo la sua bici, ma anche la voglia di uscire e tornare alla normalità.

Poco dopo, è arrivato anche un messaggio di ringraziamento da parte della madre, parole che hanno profondamente toccato i militari coinvolti. «Sotto la divisa batte un cuore», raccontano, ricordando come episodi come questo diano senso al loro lavoro quotidiano.

Una vicenda che dimostra come, oltre al rispetto della legge, l’Arma dei Carabinieri rappresenti anche un punto di riferimento umano per la comunità, soprattutto per i più fragili.