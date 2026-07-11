Tende e accampamenti a Marina di Priolo, tolleranza zero da parte del Comune

Controlli a Marina di Priolo: hanno preso il via ieri sera le attività da parte della Polizia Municipale, mirate ad evitare il posizionamento sulla spiaggia di tende e accampamenti non autorizzati.

​L’intervento, disposto dal Sindaco Pippo Gianni e dall’assessore al Mare Federica Limeri, punta a difendere il decoro del litorale e a tutelare e valorizzare un’area di alto pregio ambientale, che ricade all’interno del sito protetto Rete Natura 2000.

​”L’Amministrazione comunale – affermano il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – invita tutta la cittadinanza e i visitatori a collaborare attivamente, evitando l’installazione di tende sull’arenile, e ricorda che i controlli della Polizia Municipale proseguiranno per tutta la stagione estiva. Chiediamo la massima collaborazione: rispettare le regole significa amare il territorio“.