Tennis, Bolelli e Vavassori vincono a Miami. Nel loro trionfo anche un po’ di Siracusa

Finalmente Simone e Andrea: i due tennisti italiani hanno conquistato il primo 1000 di coppia vincendo a Miami, nel secondo Master 1000 della stagione, vincendo in finale contro la coppia formata da Harri Heliövaara e Henry Patten, regolata con un perentorio 6-4 6-2.

È il titolo più importante da quando i due azzurri hanno deciso di fare coppia: nono torneo vinto insieme, ma primo Master 1000, a coronare due anni di grandi prestazioni, con titoli importanti svaniti all’ultimo: basti pensare alle tre finali slam perse, due nel 2024, una del 2025.

Ma perché c’è un po’ di Siracusa in questo trionfo? Semplice, nella squadra di Simone Bolelli c’è il coach Michele Mangiafico, originario di Solarino, da anni in giro per il Mondo come maestro di tennis (insegna a Dubai) e da un paio di anni entrato nello staff dell’azzurro.

Mangiafico che in questi giorni ha fatto, simpaticamente, anche da portiere: è stato lui a difendere la porta mentre Jannik Sinner (sì, proprio lui), calciava a rete in una sfida con il coach Simone Vagnozzi. Ma questa, però, è un’altra storia.

Adesso un paio di settimane di pausa, poi il circuito tornerà in Europa con la stagione sul rosso: Montecarlo, Madrid e Roma, per poi il gran finale a Parigi con il Roland Garros.