Tennis, Bolelli-Vavassori: la terra rossa di Roma è dolcissima. E vince un po’ anche Siracusa

Nuovamente Simone e Andrea e stavolta è una prima volta ancora più dolce: i due tennisti italiani vincono un altro Master 1000 bissando il successo di qualche mese fa a Miami ma stavolta lo fanno davanti al pubblico italiano, battendo al termine di una vera e propria battaglia tennistica la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero 2 del tabellone del Foro Italico.

È il decimo titolo vinto insieme dai due tennisti italiani, il più “pesante” assieme a quello di Miami, considerando che è arrivato in uno dei tornei Master Series. Finale decisa al super tie-break, con i primi due set che si sono prolungati al tie-break, segno di quanto la partita sia stata giocata sul filo del rasoio. Primo set per Bolelli e Vavassori (10 a 8), secondo set per gli avversari vinto 7-3 al tie. Si arriva al super tie-break e gli italiani prendono il largo chiudendo 10-3.

A fare festa, con Andrea Vavassori e un Simone Bolelli vistosamente emozionato dopo aver trascorso qualche settimana difficile per la scomparsa del padre, c’era anche Michele Mangiafico, componente del team di Bolelli, originario di Solarino, da anni in giro per il Mondo come maestro di tennis (insegna a Dubai) e da un paio di anni entrato nello staff dell’azzurro.

Bolelli e Vavassori adesso voleranno ad Amburgo dove dovranno difendere la vittoria dell’anno scorso – ma giocheranno con 1000 punti in più che arrivano dalla vittoria di Roma – e poi si sposteranno a Parigi dove, nel 2024, giocarono la loro seconda finale slam.