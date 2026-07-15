Tennis, Campionati Italiani di Seconda Categoria: ci sono Ale Ingarao e Antonio Caruso

Sport · A Cagliari

A pochi mesi dal Challenger e dalla vittoria di Matteo Arnaldi (rilanciato dalla Sardegna sino alla semifinale del Roland Garros), Cagliari ancora capitale del tennis nazionale: dal 17 al 26 luglio i campi del Tc Cagliari ospiteranno i campionati italiani di seconda categoria. Ma non è finita: subito dopo il circolo di Monte Urpinu si affaccerà anche oltre confine con le qualificazioni del 2006 Tennis Europe cups by Dunlop (Summer cup) degli under 18 continentali in un raggruppamento che comprende Italia, Israele, Andorra, Grecia, Monaco, Polonia e Spagna. Tutto questo in attesa del prossimo appuntamento in primavera (ma i biglietti sono già in vendita) con l’edizione 2027 del Challenger 175. Ora arrivano i campionati che assegnano lo scudetto del tennis maschile. E che lanciano ogni anno giocatori che poi conquistano la ribalta nazionale e internazionale. L’ultimo esempio è quello di Gianluca Cadenasso, a maggio semifinalista al Challenger, ma tre anni prima in campo a Monte Urpinu proprio per i nazionali di seconda. Settantotto gli iscritti per un montepremi di tredicimila euro. È l’ottava volta di fila che il capoluogo sardo ospita la manifestazione. Una vetrina, ma anche un’occasione di confronto tra scuole e club di tutta Italia. A parte la Sardegna (25 giocatori), la ragione più rappresentata è il Lazio con undici partecipanti.

Poi la Campania a quota 8, con tanti tennisti dei club napoletani, insieme all’Emilia Romagna. Quindi cinque a testa per Toscana e Lombardia. Ma ci sono tutti o quasi tutti: Sicilia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche, Calabria. Il siracusano Alessandro Ingarao è ancora una volta l’uomo da battere: a Cagliari il re da quattro anni a questa parte è sempre lui. Nel 2025 ha conquistato il poker con il quarto scudetto consecutivo.

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L’anno scorso però, dopo tre successi di fila, non si è aggiudicato il doppio. Quest’anno deve stare molto attento soprattutto ad Alessandro Ragazzi, trentenne ancora in forma che quattro anni fa ha conquistato un titolo Itf in Egitto. Ma può dare fastidio al siciliano anche Nicolas Bianchi: l’italo argentino, sconfitto in finale nell’ultima edizione, torna in Sardegna a caccia di rivincite. Attenzione agli altri 2.2 Marco Dessì, sardo che gioca in Puglia, Alessandro Scialla, Giuseppe Caparco e Tommaso Gabrielli. Tra i padroni di casa occhio ai due Tc Cagliari Nicola Porcu e Lorenzo Rocco, già convocato nelle giovanili azzurre. Il direttore del torneo è Andrea Lecca.

Ingarao non sarà l’unico siracusano ai nastri di partenza: ci sarà anche Antonio Caruso, anche lui del Tc Match Ball. I due giocheranno insieme nel doppio.

“Sarà un luglio di grande tennis al Tennis Club Cagliari. La Summer Cup e i Campionati Italiani di Seconda Categoria rappresentano due appuntamenti di grande prestigio, sia a livello internazionale che nazionale. I Campionati Italiani, in particolare, offriranno agli atleti sardi un’importante opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori provenienti da tutta Italia, gareggiando nella nostra isola e senza dover sostenere i costi di una trasferta- spiega la presidente del Tennis club Cagliari Lodovica Binaghi- Per il nostro circolo si tratta di un impegno organizzativo ed economico significativo, affrontato con entusiasmo e grande senso di responsabilità. Siamo convinti che gli sforzi profusi saranno ripagati dalla soddisfazione degli atleti, dei tecnici, degli accompagnatori e di tutti coloro che avranno il piacere di vivere queste manifestazioni nella splendida cornice della Sardegna e del Tennis Club Cagliari. Sarà un mese di tennis, passione e condivisione, capace di valorizzare il nostro territorio e di confermare il Tennis Club Cagliari come punto di riferimento per il tennis italiano e internazionale”