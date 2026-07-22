Tennis, Campionati Italiani di Seconda Categoria: Ingarao e Caruso ai quarti

Sport · A Cagliari

Conferme e imprese agli ottavi dei campionati di seconda categoria di tennis al Tc Cagliari. Il campione, Alessndro Ingarao è tornato. Ed è quello di sempre: agli ottavi non ha lasciato nemmeno un game al romano Kelvin Marena, fin qui protagonista di un ottimo torneo. Il siracusano, che ha vinto le ultime quattro edizioni dei campionati italiani di tennis di seconda categoria in corso di svolgimento al Tc Cagliari, si è presentato con un doppio sei zero. Lanciando un messaggio ai principali rivali di quest’anno, Giuseppe Caparco e Tommaso Gabrieli: vuole portare a cinque la striscia positiva. Ma le sorprese (pronostico e ranking dicevano altro) della giornata sono state tre. Di mattina l’impresa del 2003 del Tc Cagliari Nicola Porcu contro il viterbese Davide Liberati, testa di serie numero 8. Porcu ha vinto il primo set, poi si è fatto sorpassare nel secondo. Il sardo, cresciuto nel club di Monte Urpinu e ora giocatore e maestro del Tc, però è riuscito a riagguantare l’avversario e a portarlo al tie. Lì non c’è stata storia: sette a uno e storico approdo ai quarti. Destini che si incrociano: domani la sfida per la semifinale sarà proprio tra Ingarao e Porcu.

Di sera il secondo exploit è firmato dal giovanissimo Lorenzo Rocco, anche lui Tc Cagliari: ha battuto in due set (doppio 6-2) il numero 7 del seeding Daniele Minighini. È la prima volta che due del Tc Cagliari vanno ai quarti dei nazionali di seconda.

“Siamo contenti– commenta la presidente del club Lodovica Binaghi- del risultato ottenuto fino ad ora dai nostri atleti. È la logica conseguenza del lavoro e dell’impegno quotidiano dei nostri ragazzi e di tutto lo staff”.

Capolavoro- e altra sorpresa- del marchigiano Achille Prati: in due set elimina la testa di serie numero 2 del torneo Alessandro Ragazzi. Conferme da Bassano del Grappa e da Napoli: la testa di serie numero 4 Tommaso Gabrieli ha sconfitto in due set (doppio 6-3) il mantovano Tommaso Macchione. Molto bene anche il napoletano Francesco Giuseppe Colasanto, Tc Vomero, passa ai quarti di finale con un secco 6-1, 6-2 sul marchigiano Yaniche Francis Boagnon. Domani Gabrieli e Colasanto si affronteranno per la conquista della semifinale. Avanti anche l’altro napoletano, Giuseppe Caparco: ha battuto in due set (ma nel primo c’è voluto il tie) Gian Rocco De Filippo, 7-6, 6-2. Avanti pure il siciliano Antonio Caruso, compagno di squadra e di doppio di Ingarao: 6-1, 6-2 contro Paolo Boscarini. Domani sarà derby del sud Caparco-Caruso.

Ingarao b. Marena 6-0, 6-0

Porcu N. b. Liberati 6-0, 7-6

Caruso b. Boscarini 6-1, 6-2

Caparco b. De Filippo 7-6, 6-2

Colasanto b. Boagnon 6-1, 6-2

Gabrieli b. Macchione 6-3, 6-3

Rocco b. Minighini 6-2, 6-2

Prati b. Ragazzi 6-2, 6-3