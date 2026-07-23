Tennis, Campionati italiani di Seconda Categoria: Ingarao vola in semifinale

Sport · Tc Cagliari

Sono rimasti in quattro: il solito Alessandro Ingarao. Poi Tommaso Gabrieli, anche lui presenza storica a Cagliari. Con il siciliano di Siracusa e il veneto di Bassano del Grappa, il napoletano Giuseppe Caparco. E la sorpresa del torneo, Lorenzo Rocco, classe 2009, Tc Cagliari.

Saranno loro a giocare domani sui campi in terra rossa del Tc Cagliari le semifinali dei campionati italiani di seconda categoria. La finale che assegnerà lo scudetto è in programma sabato mattina. Continua la marcia di Ingarao a caccia del quinto tricolore di fila. Contro Nicola Porcu del Tc Cagliari ha strappato subito il servizio per fare capire subito l’aria che tirava. Il 2003 sardo ha giocato il suo tennis, quello che lo ha portato sino ai quarti. Ma contro Ingarao c’è stato poco da fare: attacco dal fondo, recuperi, percentuali di errore minime, il siciliano ha mostrato un riassunto del suo repertorio già nel primo game. E ha continuato sino al 6-2 del set iniziale. Replay nella seconda frazione: 6-1. Porcu saluta il torneo, ma a testa altissima.

La sfida più bella al “centralino” tra due promesse del tennis nazionale: Lorenzo Rocco, 2009, giá convocato nelle giovanile azzurre e Achille Prato, un 2008 che si allena al Maggioni di San Benedetto del Tronto. I colpi più belli si sono visti al campo 14: scambi tiratissimi a tutto braccio. Ma anche molta tecnica: dalle smorzate di Rocco al rovescio a una mano del marchigiano. Nel primo set vincono la forza, la precisione e le geometrie di Prato: 6-3. Ma è come se Rocco avesse registrato tutto. Lui impara. E il secondo set gira tutto dalla sua parte con una gestione quasi perfetta del parziale: pazienza, anche a costo di giocare una o due palle in più, e poi punti su punti soprattutto con un efficientissimo diritto. Lezione imparata e digerita anche per il terzo set. Rocco vola in fretta sul 5-1, concede un altro game a Prato. Poi, glaciale, non spreca la chance di servire per il match: 6-2.

Risultato storico, a diciassette anni pochi mai così forti in Sardegna. Domani è in semifinale con il numero 3 del seeding, il campano Caparco. Il napoletano ha vinto in rimonta il lungo braccio di ferro con il siciliano Antonio Caruso. Era partito male (3-6), ma poi ha tirato fuori colpi e voglia di sudare vincendo secondo e terzo set. Ingarao domani dovrà affrontare Tommaso Gabrieli, giocatore esperto e freddo nei momenti decisivi. Come ha dimostrato stamattina ai quarti nel match con l’altro napoletano, Francesco Colasanto. Testa a testa nel primo set, poi allungo finale del veneto, 7-5. Nel secondo parziale la sfida si trascina sino al tie break. E si soffre anche lì: alla fine Gabrieli la spunta, 7-5.