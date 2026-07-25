Tennis, Caruso-Ingarao (Tc Match Ball Siracusa) campioni italiani di Seconda categoria

Sport · Tc Cagliari

Assegnati i primi scudetti dell’edizione 2026 dei campionati italiani di tennis di seconda categoria. Alessandro Ingarao, insieme al compagno di squadra del Match ball Siracusa Antonio Caruso, si è ripreso nel doppio il titolo sfuggito lo scorso anno.

Battuta in due set la coppia formata da Tommaso Gabrieli e Guelfo Borghini Baldovinetti: 6-0, 6-1. Punteggio eloquente: non c’è stata storia. Per Ingarao, nel doppio, e il quarto scudetto in cinque edizioni. I vincitori di coppa e scudetto sono stati premiati dal direttore del torneo Andrea Lecca e dalla presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi. Domani alle 9.30 la finale del singolare: in campo il campione uscente, Ingarao. E il campioncino di casa, classe 2009, Lorenzo Rocco.