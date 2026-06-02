Tennis, conclusi al Match Ball di Siracusa i Campionati Siciliani Under 12: vincono Mammoliti e Fazio

Si sono conclusi al TC Match Ball Siracusa i “Campionati Siciliani Under 12”, torneo individuale riservato ad atlete e atleti under 12 e valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani Under 12. Conquistano il titolo siciliano Marta Mammoliti (CT Vela Messina) e Giovanni Fazio (NCT Augusta).

Ottengono un pass per i campionati italiani anche Giorgia Peria (CT Palermo) e Alice Lupo (SSD TS Monte ka’ tira) nel singolare femminile, e Alvano Antonio (ASD Polisp. Snoopy Enna) e Valenti Federico (Tweener Sporting Group s.r.l.) nel singolare maschile.

Tra gli atleti di casa spicca, nel singolare femminile, Francesca Baldacchino, fermata nella finale per il 3/4 posto da Alice Lupoi al termine di una partita molto combattuta.

Nel maschile, Marco Petruzzelli é stato fermato ai quarti di finale da Valenti, Gianmarco Lucenti ha raggiunto gli ottavi di finale e Sebastiano Rizza è stato fermato a un passo dal tabellone finale.

Durante la premiazione erano presenti il Consigliere Regionale della FITP, Salvatore Cavallaro e il Delegato Provinciale Nuccio Rubino e il Giudice Arbitro del torneo Salvatore Ingarao.

Il comitato regionale ha premiato il circolo per l’ottima organizzazione del torneo e il premio è stato ritirato dal Direttore Sportivo Toni Troia e dal direttore di gara Giuseppe Bongiovanni, entrambi maestri storici del circolo.

Il torneo ha beneficiato dell’importante sostegno da parte dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.