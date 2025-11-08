Tennis, Covato (Match Ball Siracusa) sfiora l’impresa: semifinale sfumata dopo 5 match point

Un autentico psicodramma sportivo si è consumato ieri sera a Guadalajara, in Messico, dove Matteo Covato, 20 anni, 206 centimetri di potenza e numero 900 del ranking ATP, ha visto svanire il sogno della semifinale del torneo ITF da 25.000 dollari dopo tre ore e venti minuti di battaglia e cinque match point non sfruttati.

Sui campi in terra rossa situati a 1300 metri d’altitudine, l’atleta siciliano sembrava perfettamente a suo agio. L’aria rarefatta e il rimbalzo alto della palla hanno esaltato il suo servizio e la sua forza fisica, come già in altre tappe sudamericane.

Il match, trasmesso in diretta streaming sui canali ITF, ha preso il via alle 21 italiane e si è concluso oltre la mezzanotte. Di fronte a Covato, uno statunitense venticinquenne, ex numero 400 del mondo, rientrato nel circuito dopo una squalifica per doping e desideroso di riscatto.

Covato ha dominato il primo set grazie a un servizio impeccabile e a un break decisivo, ma nel secondo parziale la partita si è complicata. Sul 5-4 in suo favore, l’italiano ha avuto un primo match point, annullato dall’americano con un ace. Il set si è poi deciso al tie-break, vinto di misura dallo statunitense. Nel terzo set, il tennis ha mostrato il suo lato più spietato. Dopo un equilibrio estenuante, si è giunti al tie-break decisivo: Covato vola 6-2, quattro match point consecutivi. Tutto sembra pronto per la vittoria. Ma la tensione, la “paura di vincere”, quella che ogni tennista conosce, cambia tutto.

In un lampo, Covato perde sei punti di fila. L’avversario completa la rimonta e conquista la semifinale, lasciando l’italiano in preda all’incredulità. Una sconfitta che brucia, ma anche un segnale di crescita per un giocatore che, nonostante la delusione, ha mostrato carattere, fisicità e progressi notevoli.

Ora la mente è già rivolta al prossimo torneo, in Bolivia, a oltre duemila metri d’altitudine. Lì, come scrivono i tifosi sui social, “il diavolo non potrà arrivare”.

Sempre a Guadalajara nel 25k è in finale nel torneo di doppio insieme all’argentino Valentin Basel. Ieri sera , in semifinale , hanno battuto la testa di serie numero uno ( 10/5 al tie break di terzo ) e questo pomeriggio alle 17,30 in diretta streaming disputeranno la finale contro una coppia di Messicani.