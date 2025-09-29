Tennis, derby siracusano nella finale degli Assoluti regionali: Massara vince in due set su Caruso

Antonio Massara ha vinto i campionati assoluti regionali di tennis. Il giocatore del Match Ball Siracusa ha conquistato gli Assoluti regionali sui campi dello Sporting Club di Taormina, imponendosi nella finale maschile contro il compagno di circolo Salvatore Caruso con un netto 6-2 6-1.

La pioggia caduta sabato aveva costretto l’organizzazione a concentrare semifinali e finali nella giornata di domenica, ma Massara non si è fatto distrarre: percorso impeccabile e prestazione maiuscola nell’atto conclusivo, che gli consegna il titolo e il montepremi.

In semifinale si erano fermati Pietro Marino ed Ettore Zito, comunque protagonisti di ottimi match e tra i più applauditi dal pubblico presente.

Il torneo femminile ha invece consacrato la sciclitana Noemi La Cagnina, tesserata per il Cus Catania, che ha regolato con lo stesso punteggio (6-2, 6-1) la giovanissima catanese Giulia Bonaccorso della TS Monte Kà Tira. Applausi anche per le semifinaliste Serena Strano (Tennis Pinea) e Viola Santapaola (Cus Catania).

Alla cerimonia di premiazione, che ha visto la partecipazione del vicepresidente Fitp Sicilia Claudio Drago, del consigliere regionale Salvatore Cavallaro e delle altre autorità federali, sono arrivati i complimenti del presidente Giorgio Giordano e del consiglio regionale, che hanno esaltato il livello tecnico e lo spirito sportivo della manifestazione.