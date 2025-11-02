Ultime news

Tennis, Di Sarra trionfa nella finale azzurra della SPC Cup di Solarino

La tennista Federica Di Sarra

Federica Di Sarra vince il derby azzurro della finale della SPC Cup, battendo in tre set (6-2 1-6 6-1) la testa di serie Deborah Chiesa e ribaltando il pronostico. Finale equilibrata tra le due giocatrici più esperte della prima settimana ITF di Solarino, con Di Sarra brava a “resettare” nel terzo set: “Ero partita bene, poi ho avuto un calo nel secondo, ma sono stata brava a riprendere il ritmo”, ha dichiarato a fine match.

Archiviata la SPC Cup, lo Zaiera ospita già da oggi la Globalpharma Cup, torneo con un tabellone di livello più alto che unisce ancora una giovani promesse e tenniste esperte. Prima testa di serie è la svizzera Alina Granwehr (classe 2003, n. 407 WTA), seguita dall’italiana Camilla Zanolini (22 anni, n. 448) e da Verena Meliss (n. 487). Completano le prime quattro Deborah Chiesa (ex n. 143, runner up della SPC Cup) e la svizzera Fiona Ganz (n. 497). In tabellone anche la tedesca Julia Stusek (18 anni, n. 766) e Federica Di Sarra (best n. 192), fresca vincitrice del titolo.

La Globalpharma Cup è il penultimo torneo ITF a Solarino, prima del trasferimento del circuito in una nuova sede che sarà annunciata domani, 3 novembre, nella conferenza stampa al Monte Ka Tira di San Gregorio (CT).

Nel corso della premiazione, il direttore del torneo Renato Murabito ha ricordato: “Dieci anni fa Chiesa era già con noi, Di Sarra è arrivata poco dopo. Sono excursus della nostra che ci fanno molto piacere. Con gli ultimi tre tornei raggiungiamo quota 39 eventi ITF e quasi 700 mila dollari di montepremi, distribuiti a giocatrici poi diventate top player”.

Per la prima volta in dieci anni nessun rappresentante dell’amministrazione comunale di Solarino ha preso parte alla cerimonia di premiazione. “Nonostante gli inviti ufficiali – ha comunicato Morabito – non è stato possibile avere la presenza del Comune in questa prima settimana. Il nostro impegno sul territorio resta comunque costante e indipendente dai patrocini istituzionali, e ci auguriamo che il sindaco Tiziano Spada, o un suo rappresentante, possa presto essere nostro ospite per salutare le tenniste che hanno conosciuto Solarino grazie ai tornei ITF”.


