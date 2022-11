Tennis, Federica Bilardo vince la Gvh Cup contro la testa di serie Cabaj Award

Federica Bilardo vince la GVC Cup battendo Jacqueline Cabaj Award – partita ancora una volta testa di serie ma ancora una volta sconfitta all’epilogo – in tre set 4-6 6-4 3-6. “Ho giocato varie finali in questo torneo, tra cui la prima a livello pro – ha commentato a fine gara Bilardo – per questo vincere qui e vincere a casa, in Sicilia, per me è un risultato molto importante”.

A premiare le due finaliste è stato l’assessore alle Politiche territoriali del Comune di Solarino Michele Gianni insieme al direttore del torneo Renato Morabito. Mettendo a proprio agio la svedese Cabaj Award con un discorso di premiazione pronunciato interamente in inglese, Gianni si è complimentato con le giocatrici consegnando ad ognuna anche un pacco con miele, olio d’oliva e mandorle provenienti dal territorio di Solarino.

Archiviata la GVH Cup hanno già preso il via le qualificazioni dell’Archigen Cup, terzo ed ultimo torneo da 15 mila dollari dell’ITF solarinese. Undici le giocatrici azzurre presenti nel tabellone principale dove è testa di serie Federica Bilardo seguita dalla ceca Ivana Sebastova. Restano a Solarino Miriana Tona, Giulia Crescenzi, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara (vincenti nel doppio GVH Cup), insieme a Denis Valente e Anastasia Abbagnato.