Tennis, finale tutta italiana alla SPC Cup di Solarino

Saranno Deborah Chiesa e Federica Di Sarra a contendersi domani il titolo della SPC Cup W15 di Solarino. Nelle semifinali giocate oggi, Chiesa ha superato Noemi Maines con il punteggio di 6-2 6-2, mentre Di Sarra ha battuto Maria Toma 1-6 6-1 6-1

La trentina Chiesa, 28 anni, ha raggiunto in carriera il best ranking di n.143 WTA (11 giugno 2018). A Solarino ha già vinto il titolo di doppio nel 2015 e ha disputato il singolare nel 2016. La romana Di Sarra, 35 anni, ex n.192 WTA (7 marzo 2022), è una presenza abituale nei tornei del circuito ITF organizzati a Solarino, dove ha partecipato in più edizioni tra il 2019 e il 2025.

La finale del singolare chiuderà domani l’edizione 2025 del torneo, giocato sui campi in sintetico del centro tennistico siracusano, per dare il via alla Globalpharma Cup. Nel tabellone di doppio il titolo è andato, questo pomeriggio, alla coppia formata dall’italiana Carolina Gasparini e la russa Ksenia Ruchkina, che in finale hanno sconfitto la tedesca Viktoria Sandberg in coppia con l’iraniana Mahsa Safi con il punteggio di 6-3 6-4.