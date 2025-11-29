Tennis, il Match Ball a due match dal ritorno in Serie A

A due partite dal ritorno in A1: tante ne mancano al Tc Match Ball per ritornare nella massima serie del campionato a squadre di tennis e domani proverà a capitalizzare al massimo il fattore campo, ospitando in casa il Tc Pistoia già battuto all’andata 5 a 1.
Clima disteso per i ragazzi di mister Lele Sammatrice: stamattina conferenza stampa, poi ultimi allenamenti e domani via dalle 10 alle sfide.
Team completo, con Salvatore Caruso che vorrà vendicarsi della sconfitta di sette giorni fa in Toscana, poi dentro Alessandro Ingarao, Antonino Caruso, Antonio Massara, Giovanni Conigliaro ed Emanuele Staraci.
Sono 4 i singolari che saranno disputati, poi via con i due doppi: ma i ragazzi terribili vogliono chiudere prima la pratica.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni