Tennis, il Match Ball Siracusa torna in A1: Massara e Ingarao vincono e danno il via alla festa

Antonio Massara e Alessandro Ingarao non tradiscono e il Match Ball fa festa: bastano le due vittorie nei primi due singolari per chiudere il discorso contro il Tc Pistoia dopo il 5 a 1 dell’andata in terra toscana.

A complimentarsi con il tc siracusano la Fitp Sicilia.

“Al termine di una super fase a gironi e di un doppio playoff promozione contro il Tc Pistoia, dominato, il Match Ball Siracusa brinda con merito al ritorno nella massima serie grazie alle performance di Salvatore e Antonio Caruso, Alessandro Ingarao, Antonio Massara, Giovanni Conigliaro e Salvatore Storaci. Capitani, Lele Sammatrice, Ivan Caracciolo e Toni Troia. Complimenti al Match Ball da parte del presidente Giorgio Giordano e del consiglio regionale”, scrive sulla pagina Fb il comitato regionale.