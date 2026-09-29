Tennis, il siracusano Alessandro Ingarao vince gli Assoluti Siciliani

Sport · A Taormina

È Alessandro Ingarao il nuovo campione assoluto siciliano. Il tennista siracusano del Match Ball, protagonista nel campionato di Serie A1, ha conquistato il titolo regionale sui campi dello Sporting Club Taormina, sede dei Campionati Assoluti Siciliani maschili “Memorial Giuseppe Loria” e femminili “Memorial Aldo Costantino”.

Una manifestazione che ha coinvolto per circa due settimane il circolo taorminese, con 96 giocatori e 29 giocatrici ai nastri di partenza. Giudice arbitro del torneo è stato Mariano Garozzo, mentre il direttore di gara è stato Giuseppe D’Agostino.

Sul piano tecnico, il torneo maschile ha rispettato i pronostici della vigilia, con Ingarao che ha conquistato il titolo superando in finale in due set l’amico e compagno di squadra Antonio Caruso, tennista avolese cresciuto nel vivaio del Match Ball.

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Per Ingarao si tratta dell’ennesimo risultato di rilievo di una stagione particolarmente positiva. Il siracusano è campione italiano di seconda categoria da cinque anni consecutivi e nel corso dell’anno ha raccolto diversi successi nei tornei Open disputati in Italia, compresi quelli con montepremi importanti. E quest’anno si è tolto anche lo sfizio di fare da sparring partner a Jannik Sinner durante le settimane del Foro Italico.

Il percorso verso la finale siciliana aveva visto Ingarao superare in semifinale Fabio Varsalona, mentre Caruso aveva avuto la meglio su Antonio Massara. Un tabellone che ha visto dunque quattro tennisti legati al Match Ball arrivare fino alle semifinali.

A pochi giorni di distanza, Ingarao, Caruso, Massara e Varsalona si sono ritrovati nuovamente protagonisti all’8° Memorial Simone Geracitano del TC Siracusa. In quel torneo Ingarao ha superato Caruso in semifinale e poi Massara in finale.

Ingarao è stato protagonista anche nel doppio, in coppia con Giuseppe Porchia. La coppia ha conquistato la finale superando gli avversari per 10-3 al super tie-break del terzo set.

Il titolo regionale conquistato a Taormina rappresenta così un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico del Match Ball, guidato dal maestro Ivan Caracciolo e dal preparatore fisico Giuseppe Martines.

I Campionati Assoluti Siciliani hanno confermato anche il legame tra lo Sporting Club Taormina e il territorio, con il circolo che negli anni si è consolidato come sede di importanti appuntamenti del tennis regionale.