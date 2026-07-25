Tennis, il siracusano Ingarao campione d’Italia per la quinta volta consecutiva

Sport · Tc Cagliari

Alessandro Ingarao del Tc Match Ball per la quinta volta consecutiva campione d’Italia ai tricolori di seconda categoria di tennis. Questa mattina sul “centralino” del Tc Cagliari ha battuto in due set (6-2, 6-3) il campioncino di casa, Lorenzo Rocco, classe 2009. Un match molto equilibrato, più di quanto non dica il punteggio. Una bella partita di fronte a oltre duecentocinquanta persone che hanno fatto il tifo per il beniamino locale, Rocco sino all’ultima palla. Match tirato con Ingarao decisivo nei momenti decisivi: il siciliano ha salvato almeno sette palle break. Poi l’urlo sul primo match point diventato scudetto: Bravo, ha gridato, complimentandosi con se stesso. Ingarao, recentemente anche sparring partner di Sinner, ha vinto anche il torneo di doppio con il compagno di squadra Antonio Caruso.

Ingarao e Rocco, due che attaccano da fondo campo: diritto forte e preciso, molto diligenti dal punto di vista tattico e con un’ottima tenuta atletica. Ingarao, e questo è stato decisivo, ha mostrato in campo una maggiore freddezza nei momenti topici e critici della gara: ha salvato almeno sette palle break, sempre quando la partita poteva prendere una piega diversa. Il siciliano si è presentato strappando subito il servizio a Rocco. Il gioco decisivo è il quarto: il cagliaritano ha tre palle break per portarsi sul due a due. Ma non le sfrutta. Anche perché questi sono proprio i momenti in cui Ingarao si esalta. Il set scivola, dopo un altro break del siciliano, inevitabilmente sul 6-2. Nella seconda frazione Rocco mette la testa avanti per la prima volta. Poi però Ingarao strappa il servizio al quinto game. Occasionissima per Rocco per rimettere tutto in piedi: 0-40 sul servizio di Ingarao. Ma il siciliano salva tutte le palle break. E vola sul 4-2. Rocco non esce dal match, ma il più, per il siracusano è fatto. Sul 5-3 Rocco serve per stare nel match, ma Ingarao decide che bisogna chiuderla lì: punto del break e dello scudetto su errore di Rocco.

“Si conclude- dice la presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi- un’altra edizione dei Campionati italiani di seconda categoria, un’edizione per noi particolarmente significativa. L’approdo in finale del nostro atleta Lorenzo Rocco, insieme alle prestazioni di Nicola Porcu in singolo e in doppio, testimoniano la crescita e la solidità del nostro progetto tecnico. Desidero ringraziare tutto lo staff del Tennis Club Cagliari per l’organizzazione impeccabile e, in particolare, il direttore del torneo Andrea Lecca per la professionalità e la dedizione. E non ci fermiamo qui: da mercoledì i nostri campi ospiteranno i match della Summer Cup, la più importante manifestazione europea a livello Under 18. È l’ennesima conferma di quanto sia sempre più solida la tradizione organizzativa del Tennis Club Cagliari ad alto livello”.

Da Sinner a Rocco. Con il primo ha fatto da sparring partner. Contro il 2009 cagliaritano ha vinto il quinto scudetto di fila. “Sono contentissimo davvero– ha detto subito dopo l’urlo di liberazione finale Alessandro Ingarao – è stato un match pieno di tensione. Sapevo di essere favorito anche per l’esperienza, Lorenzo è un giocatore ancora giovane, quindi sapevo di avere tutto da perdere. Sono estremamente contento di questa vittoria, è un record, quindi non posso che esserne veramente contento”. Momento decisivo: “Quando sul 3-2 ero 0-40 e ho ottenuto cinque punti di fila e sul 4-3, 30-40, quando ho vinto un punto estremamente lungo che mi ha dato tanta energia e tanta consapevolezza. Penso che sono stati i momenti chiave di questa partita. Sono stato molto bravo nel giocare tutti i punti e farmi vedere carico. Questa sicuramente è stata la soluzione e la chiave per annullare le palle break e per annullare i momenti di difficoltà che ho avuto durante la partita”.

Il palleggio con Sinner? “È stato uno dei momenti più belli della mia vita, se non il più bello. Jannik è stato una persona fantastica: lui e il suo team veramente superlativi. Jannik, oltre ad essere il numero uno dentro il campo credo lo sia anche fuori, mi ringraziava sempre, sempre gentile, sempre educato, mai una parola fuori posto, quindi credo.