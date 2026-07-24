Tennis, Ingarao in finale degli Assoluti di Seconda categoria

Sport · A Cagliari

Lorenzo Rocco, classe 2009, Tc Cagliari, già nel giro delle giovanili azzurre, domani in finale ai campionati italiani di seconda categoria di tennis. Per la Sardegna un traguardo storico: mai nessun tennista isolano era arrivato in finale ai tricolori.

Domani affronterà il campione uscente, Alessandro Ingarao. Forse una svolta nel giovane percorso di Rocco. Che comunque già si era fatto strada a livello nazionale e internazionale con la partecipazione a settembre agli Europei under 15 e con ottimi risultati anche a livello superiore, nel circuito Itf under 18, con una finale a Livorno e due semifinali in Moldavia.

Nella sua carriera anche un secondo posto in doppio a Palermo al fianco di Petar Ciangherotti. Un mix tra diritto, tattica e tenuta atletica. Un talento. Con molta voglia di imparare e crescere.

Contro il napoletano Giuseppe Caparco non c’è stata davvero storia: 6-2 nel primo set, 6-0 nel secondo. Nell’altra finale il campione uscente Alessandro Ingarao ha battuto in due set (6-2, 6-1) il veneto Tommaso Gabrieli. “Quando abbiamo deciso di scommettere sull’organizzazione dei Campionati Italiani di seconda categoria– spiega la presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi- uno dei nostri obiettivi era vedere un ragazzo del nostro vivaio lottare per il titolo.

All’epoca era una speranza. Domani quella speranza prenderà forma: Lorenzo Rocco disputerà la finale dei Campionati Italiani e per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Significa che il percorso intrapreso è quello giusto e che il lavoro di questi anni sta dando i suoi frutti. Domani aspettiamo numerosi tutti gli appassionati al Tennis Club Cagliari per vivere insieme lo spettacolo e sostenere Lorenzo”. Stasera in programma la finale del doppio: Ingarao-Caruso contro Tommasi-Borghini Baldovinetti.