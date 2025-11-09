Tennis, ITF Solarino: nelle finali di domenica successi tutti internazionali

Finale doppia e insolita per la Globalpharma Cup, secondo torneo ITF W15 organizzato a Solarino, che a causa della pioggia del weekend ha visto disputarsi entrambe le finali domenica 9 novembre.

Nel singolare femminile, la svizzera Alina Granwehr ha superato l’italiana Deborah Chiesa con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Granwehr ha servito con il 69,8% di prime palle in campo e il 76,9% di seconde, totalizzando 23 punti vinti sulla prima e 5 sulla seconda, con 1 ace e 3 doppi falli. Chiesa ha chiuso con il 57,6% di prime e l’85,7% di seconde, mettendo a segno 2 ace e 4 doppi falli. La svizzera ha concretizzato 5 break su 10 opportunità, contro i 2 su 2 dell’azzurra, con un totale di 63 punti vinti a 46. Per Deborah Chiesa si tratta della seconda finale consecutiva in due settimane, un risultato significativo anche in assenza della vittoria finale.

“Chiesa è stata protagonista ancora una volta e ci ha onorato della sua presenza – ha dichiarato il direttore del torneo Renato Morabito –. Dieci anni fa ha mosso i primi passi verso palcoscenici importanti. Siamo felici sia presente alla cerimonia finale: non è stata fortunata neanche questa volta, ma speriamo nel terzo torneo possa riscattarsi”.

Sulla vincitrice, la svizzera Alina Granwehr, ha aggiunto: “È una splendida atleta che ha vinto un match non semplice. Il suo risultato conferma l’internazionalità del nostro torneo”. Nel doppio Globalpharma, invece, affermazione per le tedesche Julia Stusek e Victoria Pohle, vincitrici sulla connazionale Vivien Sandberg e sull’iraniana Meshkatolzahra Safi per 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti. Le due hanno chiuso con il 67,2% di prime palle e il 73,7% di seconde, vincendo 28 punti sulla prima e 7 sulla seconda, con 2 ace e 5 doppi falli. Decisiva l’efficacia in risposta: 6 break su 10 opportunità contro i 3 su 10 delle avversarie, per un totale di 69 punti vinti a 50.

A premiare, al termine di entrambe le finali, è stato l’amministratore Globalpharma Lorenzo Pignatello: “Confermiamo la partnership con gli ITF di Solarino, che si rinnoveranno anche per le prossime tappe a Catania. TopSpin è un integratore specifico per il tennis, che abbiamo omaggiato a tutte le finaliste”. In una domenica ventosa hanno preso il via, come anticipato, le “quali” della Terranova Cup, ultimo torneo in programma in provincia di Siracusa, al via dal 10 novembre.



