Tennis, la Country Club Siracusa conquista la D2: battuta Agrigento in finale

Sport · Racchette

La Country Club Tennis Siracusa firma l’impresa e conquista la promozione in D2. La formazione del presidente Ivan Marotta ha chiuso nel modo migliore una stagione che l’ha vista protagonista nel campionato regionale di D3 maschile, arrivando fino alla finale e superando il Circolo Tennis Agrigento.

Un risultato di rilievo per il tennis siracusano, con la Country Club che è stata l’unica formazione della provincia di Siracusa a conquistare il campionato e il conseguente salto di categoria. La competizione vedeva ai nastri di partenza 186 squadre, ma il percorso della formazione siracusana si è spinto fino all’atto conclusivo.

La Country Club ha iniziato il proprio cammino nel girone provinciale, affrontando e superando nell’ordine il Tennis Club Ventimiglia di Lentini, il Tennis Club Carlentini, il Circolo Tennis Augusta e il Centro Tennis Siracusa. Un percorso che ha consentito alla squadra di accedere ai play off regionali.

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Nella fase decisiva sono arrivate altre due vittorie nette. Al primo turno la formazione siracusana si è imposta in trasferta per 4-0 sul Planet Tennis Modica, ripetendo poi lo stesso risultato contro la formazione catanese Studio e Ricerca del Tennis, guidata dal maestro Sergio Rizzo.

Il successo ha aperto le porte della finale regionale contro il Circolo Tennis Agrigento, formazione accreditata con giocatori di esperienza come gli ex seconda categoria Palmisano e Collura, oltre ai terza categoria Giudice e Di Salvo.

Dopo il 2-2 dell’andata disputata a Siracusa, la promozione si è decisa sui campi agrigentini. Qui la Country Club ha disputato la partita più importante della stagione, imponendosi con un netto 3-0 e conquistando il titolo e il pass per la D2.

A trascinare la formazione siracusana sono stati Alessandro Garofalo e Francesco Celestri, entrambi di Modica, e l’augustano Francesco Siena, protagonisti di una stagione che ha portato la squadra fino al salto di categoria.

Nel corso del campionato hanno dato il loro contributo anche Ciro Brancato, Daniele Cacciatore, Nicola Grasso e Giuseppe Micca, parte integrante del gruppo che ha raggiunto il risultato.

Ora per la Country Club si apre una nuova sfida. Il prossimo campionato sarà quello di D2, ma il presidente Ivan Marotta guarda già oltre e punta a costruire le condizioni per un ulteriore salto di categoria. L’obiettivo dichiarato è provare ad arrivare nei prossimi anni alla Serie C, attraverso la conferma dell’attuale gruppo e l’inserimento di nuovi giocatori.

La stagione appena conclusa rappresenta così un punto di partenza per la società siracusana, chiamata ora a misurarsi con un campionato di livello superiore.