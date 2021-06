Tennis, Match Ball sugli scudi al torneo Open disputato a Siracusa

Oltre 130 iscritti provenienti da ogni parte della Sicilia si sono confrontati al Tc Match Ball di Siracusa al Torneo Open con montepremi da 2.000 euro patrocinato dall’assessorato regionale allo Sport e al Turismo.

Finale tutta Match Ball nel singolare maschile. Vittoria di Antonio Massara su Ettore Zito col punteggio di 7-6/ 6 -1. Finale tanto sperata tra due ragazzi che hanno fatto e continuano a fare la storia del circolo aretuseo.

Nel singolare femminile vittoria di Marta Giglio sulla siracusana Giuliana Giardina col punteggio di 7-6/ 7-5. Finale targata TC Match Ball anche nel doppio maschile che vede vittoriosa la coppia formata da Lele Sammatrice e Flavio Abbate che hanno avuto la meglio su Giovanni Cassibba e Mattia Iannì.

In concomitanza con le finali, il Coni, nella persona di Liddo Schiavo e in presenza dell’assessore comunale allo Sport Andrea Buccheri, ha consegnato la Stella di Bronzo al merito sportivo come riconoscimento dei risultati conseguiti nel 2019 dalla squadra di Serie A1 capitanata dal Maestro Nico De Simone e da Lele Sammatrice che si è qualificata alla semifinale scudetto e per i risultati del settore nuoto, diretto dal professore Marco Lappostato, coronati dalla partecipazione di Claudio Faraci ai Campionati Europei.