Tennis, Matteo Covato: il gigante di Rosolini che irrompe nel circuito pro

Con i suoi 2 metri e 5 centimetri di potenza esplosiva, Matteo Covato si affaccia con determinazione nel circuito professionistico. Dopo aver centrato due prestigiose semifinali consecutive nei tornei ITF Future da 15.000 dollari, sulle insidiose alture di Teheran, il giovane tennista di Rosolini lancia un messaggio chiaro: la Sicilia del tennis è viva e pronta a farsi valere.

Nato e cresciuto tra il calore del Sud e l’ambizione dei grandi, Matteo non è un atleta qualunque. La sua fisicità “fuori standard” – un mix di potenza, leve interminabili e reattività sorprendente – impone un percorso di maturazione diverso, più graduale ma altrettanto promettente. E quando equilibrio, forza e prontezza si sincronizzano, per gli avversari non resta che subire.

“Sono orgoglioso di queste due settimane fantastiche – ha dichiarato Matteo a margine del secondo torneo – che mi ripagano per tutto il lavoro fatto e consolidano la convinzione che sia questa la strada giusta”.

È così che, match dopo match, Covato ha lasciato il segno: abbattendo teste di serie, ribaltando pronostici, dominando con servizio e aggressività, ha trasformato il terreno iraniano nel suo personale trampolino di lancio.

Il percorso però è appena cominciato. “Da oggi la programmazione sarà mirata per esaltare le mie caratteristiche: servizio e diritto. E perché no, anche una buona risposta aggressiva, perché prima o poi devi cercare di brekkare l’avversario se vuoi vincere”, ha aggiunto con lucidità e ambizione.

Allenato con competenza e dedizione dai maestri Tony Troia e Ivan Caracciolo al centro Match Ball Siracusa, dove milita anche nella squadra di Serie A, Covato continua la sua scalata. Il lavoro silenzioso e costante inizia a dare frutti visibili: il ranking ATP segna +180 posizioni, un balzo che non passa inosservato.