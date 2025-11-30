Tennis, Matteo Covato (Match Ball Siracusa) chiude il 2025 vincendo il titolo di doppio in Bolivia

La Bolivia continua a portare bene a Matteo Covato. Dopo il trionfo in singolare a Cochabamba, il tennista siciliano chiude la sua lunga trasferta sudamericana con un nuovo successo: il titolo di doppio nell’ITF da 15.000 dollari di La Paz, conquistato in coppia con lo statunitense Gray Voelzke.

La finale è stata una vera battaglia di nervi, decisa sui dettagli e sulla capacità di mantenere lucidità nei momenti chiave. Covato e Voelzke hanno dovuto rimontare uno svantaggio di 2-5 nel primo set, ma con grande carattere hanno saputo ribaltare la situazione e aggiudicarsi il parziale al tie-break. Nel secondo set sembrava che la partita fosse ormai nelle loro mani: avanti 5-2, hanno subito il ritorno della coppia brasiliano-argentina, ma nel momento decisivo hanno ritrovato concentrazione e coraggio, chiudendo nuovamente al tie-break con un netto 7-1.

Con questa vittoria si chiude una trasferta straordinaria per Covato, che torna a casa con un bilancio davvero impressionante. In poche settimane il tennista siciliano ha conquistato due titoli di doppio in tornei da 15.000 dollari con due partner diversi, un titolo di singolare in un ITF da 25.000 dollari a Cochabamba e un quarto di finale in singolare in un altro torneo da 25.000 dollari in Messico. Partito con l’obiettivo di difendere pochi punti ATP in scadenza, Covato rientra in Italia con circa quaranta punti complessivi, un balzo in classifica che lo ha visto guadagnare circa 250 posizioni in singolare e 350 in doppio, confermando la sua crescita a livello internazionale.

Questo nuovo status in classifica apre scenari più ambiziosi per la prossima stagione. Con il livello di gioco mostrato tra Messico e Bolivia, Covato potrà programmare tornei ITF da 25.000 dollari e iniziare a muovere i primi passi nei Challenger, scegliendo con attenzione superfici e condizioni di gioco che esaltino le sue caratteristiche. La parola d’ordine sarà accuratezza: niente tornei poco adatti o trasferte inutili, ma una programmazione costruita insieme al suo team per valorizzare ogni settimana di gara e preservare energie preziose.

La vittoria di La Paz coincide anche con la chiusura ufficiale della stagione agonistica 2025: un punto esclamativo messo al termine di un anno di crescita, sacrifici e conferme. Dietro a questi risultati c’è un lavoro corale: i tecnici che lo seguono in Italia e in trasferta, chi lo ha indirizzato verso le alture del Sud America, gli sponsor tecnici come Babolat e una famiglia che lo accompagna passo dopo passo.