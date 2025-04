Tennis, parte bene il campionato di B2 del Tc Match Ball: 4 a 2 in casa del Tc Pharaon

Comincia con una vittoria per 4 a 2 in casa del TC Pharaon di Reggio Calabria il cammino nel campionato di Serie B2 della squadra capitanata da Nico De Simone.



Ottime prove di Salvo Di Simone e Giulio Gennaro che hanno portato 2 punti superando, rispettivamente, Faraone Antonino e Brigandì Gabriel Francesco col medesimo punteggio di 6/3 6/2. Il terzo punto arriva per mano del “vivaio” Antonio Massara, numero uno della formazione, che ha superato per 6/4 6/2 Mate Voros. Sconfitta per Giovanni Conigliaro contro l’argentino Nicolas Bianchi.



Il punto decisivo dell’incontro arriva dalla coppia Massara – Lele Sammatrice che superano 6/2 6/2 Faraone-Brigandì. Sconfitta per la coppia Conigliaro-Di Simone contro Voros-Bianchi.



Domenica 27 l’esordio in casa a Siracusa contro il Mediterraneo Sporting Club.