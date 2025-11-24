Tennis, primo titolo in carriera per Matteo Covato

Impresa sulle alture boliviane per Matteo Covato, che a Cochabamba (2.500 metri) conquista il suo primo titolo da professionista, aggiudicandosi l’ITF da 25.000 dollari. Un successo che vale doppio: è infatti l’unico italiano al mondo ad aver sollevato un trofeo professionistico in questa settimana tennistica.

Per il tennista siciliano si tratta della prima finale e della prima vittoria in un torneo ITF da 25.000$. Un traguardo arrivato dopo un percorso denso di sacrifici, chilometri e ostacoli superati con determinazione. Solo due settimane fa, in Messico, Covato aveva mancato cinque match point consecutivi che gli avrebbero consegnato la prima semifinale in carriera. Un episodio doloroso, che però si è trasformato in benzina pura.

Partito dalle retrovie, Covato ha condotto un torneo da protagonista assoluto. Al primo turno ha eliminato la testa di serie n.6, un ex top 300 ATP. Poi è toccato alla n.5. Infine, in finale, è arrivata la vittoria più importante: 7-5 7-6 al colombiano Heredia, testa di serie n.3, regolato con una solidità che ha sorpreso tutti.

Ma il vero capolavoro emotivo è andato in scena in semifinale. Dopo aver dominato il primo set 6-1, Covato ha avuto due match point sul 5-4 del secondo, senza riuscire a convertirli. L’avversario ha rimontato, strappato il servizio e vinto il set al tie-break, riportando alla mente i fantasmi del torneo di Guadalajara. Nel terzo set, ancora un tie-break. E qui il siciliano ha compiuto l’impresa: ha annullato quattro match point, ribaltando un incontro che sembrava segnato e chiudendo 13-11 al suo terzo match point. Una prova di carattere che ha segnato il punto di svolta della sua settimana.

A caldo, Covato ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento del risultato e di come ho reagito nei momenti di difficoltà. Adesso ho solo voglia di riposare: forse domani realizzerò davvero quello che ho fatto.” Il siciliano ha poi voluto ringraziare chi lo accompagna nel suo percorso: iil Match Ball di Siracusa, Fabio Rizzo, Alessio Di Mauro (“grazie per avermi consigliato le alture del Sud America”), Lele Cecchini, la Babolat, la famiglia e una figura speciale, una persona di 61 anni che da 16 anni non perde un allenamento.