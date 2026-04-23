Tennistavolo, il Città di Siracusa promosso nella massima serie del campionato a squadre

Dopo un percorso scevro da sconfitte nel girone B del Campionato Nazionale a Squadre di Serie A2 e la conseguente promozione nella massima serie, la formazione dell’A.S.D. T.T. CITTÁ DI SIRACUSA raggiunge – e sarà la sesta volta nella storia del sodalizio – l’élite del pongismo nazionale, nel cui albo d’oro, la prestigiosa formazione del Presidente Aliotta, figura a pieno titolo, avendo vinto uno scudetto nella stagione 2011/2012.

Il successo maturato, tra le mura amiche, nell’ultima giornata di campionato, sabato 18 aprile, contro la formazione di TORRE DEL GRECO, ha avuto unicamente l’effetto di consolidare il primato, perché di fatto gli aretusei avevano già raggiunto la matematica promozione nella terzultima giornata, quando a far visita alla capolista è arrivata l’AUSONIA ENNA, in un derby tra le prime della classe, risoltosi nettamente a favore dei padroni di casa.

È stato un cammino esaltante quello intrapreso dal Team Siracusano: unica formazione imbattuta tra tutti e due i gironi di A2, 24 punti in 14 partite, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi, con i 3 giocatori di punta della squadra tra i primi 10 nella statistica delle vittorie individuali.

Già in estate la dirigenza si era mossa con grande perizia e senza mai nascondere le ambizioni di promozione, si era assicurata i cartellini dell’italo brasiliano Rafael Turrini (88% di vittorie individuali), del giovane promettente atleta campano Giuseppe Calarco e dei bulgari Vladimir Petkov, (100%), Petyo Krastev (78%), Hristo Angelov Hristonov (71%) e Radoslav Kamberov (50%), accreditandosi, di fatto, i favori del pronostico.

Con un siffatto organico la squadra siracusana è stata capace di resistere agli attacchi di formazioni ottimamente equipaggiate, quali la già citata Ausonia Enna (seconda classificata), il King Pong Roma del fortissimo polacco Piotr Chodorski (100% di vittorie individuali) e la stessa formazione marchigiana della VITA MAITEK S. ELPIDIO.

C’è grande soddisfazione in tutto l’ambiente, per il successo conseguito dalla A.S.D. T.T. CITTÁ DI SIRACUSA che l’anno prossimo rappresenterà la Sicilia, assieme alla formazione peloritana della TOP SPIN MESSINA, in un contesto, qual è quello del Tennistavolo siracusano che propone altre interessanti realtà, con 3 squadre in serie B2 e una promozione in B1 mancata per un soffio, ma soprattutto per un movimento giovanile in grande salute, che fa ben sperare nel futuro, in ragione dell’ottimo lavoro che i quadri dirigenti aretusei stanno svolgendo in sinergia tra le diverse società.

Conoscendo le capacità organizzative e l’ambizione dei dirigenti, già a lavoro per la prossima stagione di A1 2026/2027, c’è da ipotizzare che la formazione siracusana non si accontenterà di svolgere un ruolo di semplice comparsa.