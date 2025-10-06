Tennistavolo, in A2 vittoria del Città di Siracusa. In B2 turno in chiaro-scuro per Città di Siracusa e Vi.ga.ro.

In serie A2 prova convincente del Città di Siracusa (Petyo Krastev, Rafael Turrini, Giuseppe Calarco) che, nella gara interna contro l’Antoniana T.T. Pescara, si è imposto per 4-1. Sugli scudi per la società del Presidente Salvo Aliotta il bulgaro Krastev e l’italo brasiliano Turrini, che hanno conquistato due punti ciascuno, dimostrando grande sicurezza. In 12 ottobre, il Città di Siracusa affronterà in trasferta il Circolo Prato 2010: avversario da non sottovalutare.

In serie B2, a Catania, non comincia nel migliore dei modi la marcia del VI.GA.RO, composto da Salvo Ganci, Fabio Amenta e Francesco Mollica, sconfitto dal Circolo Etneo per 5-3. Sugli scudi Ganci, autore di tre punti; un po’ di sfortuna per Mollica e Amenta, che hanno perso quattro partite su cinque al quinto set.

Giornata in chiaro-scuro per il Città di Siracusa che, nel campionato di B2 schiera due formazioni.

In trasferta, la squadra “A” (Daniel Ivanov, Benedetto Moltisanti, Nicolò Catania, Gianmarco Interlandi) ha avuto la meglio sulla neopromossa T.T. Olimpicus per 5-2, con tre punti del bulgaro Ivanov, e un punto ciascuno di Moltisanti e del giovane Catania.

Sconfitta interna per la squadra “B”, formata da Dario Sabatino, Gianluca Petrolito e Francesco Pelligra: il T.T. Otranto ha espugnato Siracusa imponendosi per 5-3; Sabatino con una doppietta e Petrolito con una vittoria hanno realizzato i punti per la squadra siracusana.