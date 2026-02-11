Ultime news

Carabinieri

Tenta di rubare due smartphone dal centro commerciale a Siracusa: denunciato

La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un 41enne per tentato furto aggravato.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un negozio di elettronica all’interno di un centro commerciale a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso un uomo, residente a Palazzolo Acreide, in possesso di due smartphone ai quali aveva tranciato il cavo antitaccheggio.

La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.


