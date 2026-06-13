Tenta la truffa dello specchietto a due turisti francesi, denunciato 22enne a Noto

Ha tentato di mettere a segno la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di una giovane coppia di turisti francesi, ma è stato notato da un carabiniere libero dal servizio che ha permesso di interrompere il raggiro. Per questo motivo un 22enne di Noto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione.

L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì in piazza Marconi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane avrebbe simulato una collisione con l’autovettura condotta dai due turisti francesi, cercando successivamente di ottenere una somma di denaro come risarcimento per il presunto danno subito.

La scena non è però passata inosservata a un carabiniere che, pur trovandosi libero dal servizio, ha immediatamente intuito quanto stava accadendo. Alla vista del militare, il 22enne si sarebbe dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo. Nonostante ciò, essendo già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato successivamente identificato e denunciato in stato di libertà per il tentativo di truffa.

L’episodio ripropone una delle truffe più diffuse sulle strade italiane. I malintenzionati, infatti, affiancano generalmente automobilisti soli o comunque ignari, simulando un urto con lo specchietto retrovisore o con la carrozzeria del veicolo. Successivamente accusano la vittima di aver provocato il danno e, spesso con atteggiamenti aggressivi e intimidatori, chiedono il pagamento immediato di denaro contante o la consegna di oggetti di valore per evitare il coinvolgimento delle assicurazioni.

Proprio per prevenire situazioni di questo tipo, i Carabinieri ricordano alcuni semplici accorgimenti: non fermarsi in luoghi isolati, mantenere chiusi i finestrini dell’auto, dirigersi verso zone frequentate o nei pressi di una caserma o di un presidio delle forze dell’ordine e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Come previsto dalla normativa vigente, viene ricordato che il giovane denunciato è attualmente soltanto indiziato di reato e che la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento. La responsabilità penale potrà essere eventualmente accertata soltanto con una sentenza definitiva passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.