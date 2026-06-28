Tenta un furto in Ortigia, scoperto dai residenti: si lancia dal secondo piano. In ospedale

Tentato furto nella notte in un vicolo di Ortigia, il centro storico di Siracusa. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte e mezza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il presunto ladro sarebbe riuscito a raggiungere il secondo piano di un’abitazione con l’intento di introdursi all’interno. Tuttavia, la sua presenza sarebbe stata notata da una delle persone che si trovavano in casa.

Scoperto, l’uomo avrebbe tentato un’immediata fuga, scegliendo una via estrema: si sarebbe infatti lanciato dal secondo piano nel tentativo di sottrarsi all’identificazione e all’arrivo delle forze dell’ordine.

La caduta gli avrebbe provocato gravi ferite. Nonostante le lesioni riportate, il fuggitivo avrebbe continuato la sua corsa per le vie del quartiere, lasciando dietro di sé evidenti tracce di sangue.

Nel frattempo è scattato l’allarme e alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare l’uomo.

Successivamente il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato per le cure necessarie.