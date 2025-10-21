Tentano di scavalcare la recinzione, due tifosi denunciati dopo Siracusa-Sorrento

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla DIGOS della Questura, hanno denunciato all’autorità Giudiziaria competente due giovani tifosi che, in occasione della partita di calcio disputatasi alla Stadio “De Simone” tra la squadra aretusea e la formazione sorrentina, per aver tentato di scavalcare la recinzione che li separava dai tifosi ospiti, per entrare in contato con questi ultimi, e per aver lanciato oggetti pericolosi.