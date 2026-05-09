Tentano la truffa dello specchietto a due stranieri in vacanza: denunciati

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Noto sono intervenuti a seguito della segnalazione di un tentativo di “truffa dello specchietto” ai danni di due cittadini stranieri in vacanza nella città barocca.

In particolare, mentre erano alla guida della loro autovettura, i due turisti venivano colpiti da quello che poi si è rivelato un sassolino lanciato per tentare la truffa da due soggetti locali, un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, ed una giovane di 20 anni che sono stati denunciati per il reato di tentata truffa.