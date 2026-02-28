Tentate rapine e furti in abitazioni e negozi a Noto: tre arresti

Ieri è stata data esecuzione alla misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di tre persone e relativa a tutta una serie di furti in abitazione ed in centri commerciali, nonché ad un episodio di tentata rapina che sono stati realizzati presso il Comune di Noto nel corso degli ultimi mesi.

La preoccupante sequenza degli episodi – ben nove compreso un episodio di rapina – tutti consumati nel territorio di Noto in un arco di tempo assai ristretto compreso tra la fine del mese di novembre del 2025 ed il gennaio di quest’anno, quasi sempre in tempo di notte e utilizzando anche travisamenti aveva destato preoccupazione nel territorio. La sinergica attività di indagine compiuta dai Carabinieri della locale Stazione e dalla Polizia del Commissariato, l’attento esame delle telecamere spesso rinvenute sui luoghi in uno alla pregressa conoscenza degli indagati agevolmente riconosciuti dalle P.G. operanti ha consentito di acquisire tutta una serie di elementi idonei a ricostruire la responsabilità degli autori del fatto, consentendo di prospettare al GIP un grave quadro indiziario che ha portato all’adozione delle misure cautelari oggi eseguite.

La gradazione delle misure adottate riflette la maggiore pericolosità del soggetto raggiunto dalla misura custodiale determinata sia dal numero degli episodi in cui risulta coinvolto, sia dalla gravità degli stessi e dalla personalità dello stesso non nuovo alla consumazione di reati contro il patrimonio.