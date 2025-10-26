Tentati omicidi e sparatorie a Francofonte: chieste 5 condanne

Il Pm Davide Viscardi ha chiesto 5 condanne per le sparatorie che hanno visto 5 francofontesi in manette lo scorso aprile con l’accusa di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi. L’accusa chiede in abbreviato 15 anni, 6 mesi e 20 giorni per Giovanni Fava, 10 anni e 8 mesi per Simone Maugeri, 9 anni e 10 mesi per Lia Jackson e 3 anni e 10 mesi per il fratello Antonino, 9 anni e 4 mesi per Giuseppe Fava.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri, ha avuto inizio nell’estate 2024 a seguito di tre tentati omicidi verificatisi tra agosto e ottobre nel Comune di Francofonte, che hanno visto contrapporsi due distinti gruppi, in una vera e propria faida che ha seminato il panico tra la popolazione locale proprio per la spregiudicatezza con cui gli imputati si fronteggiavano, con l’uso di armi da fuoco, anche in pieno giorno, in luoghi pubblici e per le vie del paese, rappresentando un concreto rischio per la vita di terze persone.

Oggetto d’indagine sono stati quattro conflitti a fuoco, di cui tre tentati omicidi commessi con l’uso di armi da sparo, fatti che si snodano dall’episodio dell’agosto 2024 – avvenuto nei pressi della villa comunale – fino all’ottobre dello stesso anno, comprendendo anche inseguimenti tra autovetture ed esplosioni di colpi di pistole tra le vie cittadine. Il 15 dicembre parola alle difese.