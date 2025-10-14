“​A nome dell’associazione Work in Progress di Floridia e del Centro Antiviolenza con sportello operativo a Canicattini Bagni, desidero esprimere la nostra più profonda e dolorosa condanna per il gravissimo atto di tentato femminicidio avvenuto nella nostra comunità”. Comincia così la nota della presidente Cristina Sanzaro, dopo il tentato omicidio che si è consumato nelle scorse ore a Canicattini.

“​Siamo al fianco della giovane madre in gravissime condizioni, e dei suoi bambini, vittime collaterali di una violenza inaudita che mina le fondamenta del vivere civile. Auspichiamo una pronta guarigione della donna che possa al più presto riabbracciare i suoi figli. ​La violenza non è un fatto privato – si legge nella nota – ​Questo episodio brutale ci ricorda con urgenza che la violenza di genere è una piaga sistemica che richiede l’attenzione e l’impegno costante di tutte le istituzioni, delle forze dell’ordine e della società intera. Non si può e non si deve abbassare la guardia di fronte a comportamenti impulsivi e minacciosi. Il nostro impegno, e l’impegno delle istituzioni locali, deve essere quello di non lasciare inascoltato alcun grido di aiuto”.

“​Il ruolo del centro e l’appello alla comunità – continua – ​Il nostro Centro Antiviolenza è attivo sul territorio proprio per intercettare i segnali prima che sia troppo tardi. Lo sportello Ascolto Antiviolenza presso Canicattini Bagni è un presidio fondamentale di supporto e un luogo di prima accoglienza dove le donne possono trovare ascolto, sostegno legale e psicologico, e percorsi di autonomia, nella più assoluta riservatezza”.

“​Rivolgo un appello a tutte le donne che vivono situazioni di pericolo o disagio: abbiate il coraggio di rompere il silenzio. – conclude la nota – ​Non siete sole. ​Non è colpa vostra. ​Per Chiedere Aiuto ​Ribadiamo che i nostri servizi sono sempre attivi e gratuiti. Avvocato di riferimento su Canicattini Bagni: Rosalia Gionfriddo”